Son muchos los que creen que Real Madrid concede mucha ventaja al no recurrir de manera habitual al talento que pueden aportar tanto James Rodríguez como Isco.

En torno a esto tuvo lugar un acalorado debate este lunes en el programa español El Chiringuito de Jugones, entre los tertulianos Edwin Congo y Mathias Pogba.

Para el colombiano Zinedine Zidane debería dar más lugar a su compatriota James Rodríguez, aunque señaló que es evidente que el entrenador no lo quiere en Real Madrid. Para el hermano del campeón del mundo francés, si alguien debería tener más rodaje en la elineación titular es Isco Alarcón.

"James tiene que jugar, no Isco", expresó Congo. A lo que Pogba respondió: "Enseñame las estadísticas de los dos". Aunque ese contraataque no amedrentó a Congo, que retrucó: "Pero si James estaba lesionado. Lleva tres meses sin jugar. A Isco hay que cambiarlo en el minuto 60 porque el cuerpo no le da".

����¡EL DEBATE QUE REVENTÓ TWITTER!����@congo_edwin y #MathiasPOGBA, CARA A CARA por JAMES e ISCO en #ChiringuitoMadrid. ¡BRUTAL!���� pic.twitter.com/tuWfLEkopc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2020

Pese a la mediación que intentaba hacer Josep Pedrerol, el debate fue levantando cada vez mayor temperatura.

"James tiene la capacidad de dar ese último pase que al Madrid le falta. Isco no lo tiene, caracolea muchísimo. Cuando necesitas controlar el balón pones a Isco, cuando necesitas que la pelota llegue más rápido a los delanteros pon a James. Zidane no lo quiere poner a jugar", protestó Congo.

"Las estadísticas hablan. James no juega. Yo pondría a James antes de Bale porque tiene ganas de jugar pero no juega. Esa es la realidad. Yo me quedo con Isco, en el Real Madrid me quedo con Isco", alegó Pogba.

