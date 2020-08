James mete el guiño definitvo a la Premier: "Sería bueno ir a Inglaterra"

La entrevista que concedió James Rodríguez a Daniel Habif sigue teniendo muchas repercuciones ya que el futbolista colombiano volvió a romper su silencio, reafirmó que no seguirá en el Real Madrid y se refirió a su próximo destino en el fútbol europeo.

Una vez más, el volante explicó lo que él ya había contado hace casi un mes: se quería ir del Real Madrid en 2019, no lo dejaron, sabía que Zidane no lo tendría en cuenta y que ahora solo desea irse a algún club donde le den la oportunidad de jugar y demostrar toda su jerarquía. ¿A dónde irá? James no lo sabe, pero si dejó ver que pretendientes no le faltan.

"Puede ser Italia, España, Inglaterra, es una duda que tengo y todavía no lo sé. Quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", explicó James Rodríguez.

Por supuesto, de sus palabras se rescata que solo hizo hincapié a esos tres países: Italia, España o Inglaterra. Sin embargo, Habif le insitió por el tema de su futuro y logró sacar una pequeña pista del posible destino de James. En medio de sus explicaciones, el colombiano le lanzó un pequeño guiño a la famosa Premier League de Inglaterra... ¡¿Irá al Manchester United?!

"Ya estuve en varias ligas buenas y solo falta la Serie A y la Premier League, hay que ver para donde quiero ir o para donde quieren que yo vaya. Ir a Inglaterra sería algo bueno, es una liga top".

Vea la entrevista completa de James Rodríguez en el canal de Daniel Habif:

