Javier Tebas, presidente de LaLiga, resalta con sus declaraciones porque no se autocensura a la hora de decir lo que piensa. Lo suelta sin remordimientos. Y el momento en el que se refirió a la Kings League, el nuevo emprendimiento de la alianza que componen principalmente Ibai Llanos y Gerard Pique, no fue justamente la excepción.

Fue este lunes nueve de enero por la mañana en el marco de un evento de Global Players, campaña que asiste a los deportistas a seguir formándose en las cercanías al cierre de sus carreras, en el que la autoridad máxima de la entidad española disparó contra esta nueva competencia sustentada y promocionada por el mundo de los streamers.

"Esto es como si Pasapalabra pudiera ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece es que se juega con un balón y que hay que meter goles. No me imagino haciendo lo de enigma en LaLiga. Es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan'', opinó en primera instancia Javier Tebas sobre la Kings League.

Además, aclaró las razones por las diferencias en las emisiones de cada uno de los espectáculos: ''Twitch es una red social abierta, gratis, en el fútbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses, ya veremos lo que hablamos de la Kings League. Recuerdo cuando Ibai y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución''.

Para cerrar, y para que no quedaran dudas de lo que piensa, Tebas insistió: ''Pasapalabra tiene mucha audiencia, pero es televisión en abierto... El enigma, todas estas cosas... Como circo me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol".