Joao Félix: "Me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo en un club"

La estrella del Atlético Madrid ganó el Golden Boy como el mejor jugador juvenil de Europa. Pese a que todavía Joao Félix no pudo demostrar todo su talento, es una de las estrellas del equipo dirigido por Diego Simeone.

En los últimos días se habló de la posibilidad de que la Juventus inicie negocaciones para comprarle el pase. El delantero fue consultado y su respuesta no fue contundente: "Nadie lo sabe".

Además, dejó clarametne su deseo de acá al futuro: "Me gustaría jugar con Cristiano en un club, es un mito". Esto enciende las alarmas en el Colchonero y abre la posibilidad de perder a un jugador por el que invirtieron 120 millones de euros.

Su respuestas no gustaron el club madrileño porque no destacó su actualidad y el lugar donde trabaja. Al momento de agradecer por el premio apuntó a su entorno: "Solo puedo darle las gracias a mis compañeros y a mi familia, todos me han estado cerca en estos meses importantes para mi carrera".

Y agregó: "Estoy muy contento, hay un trabajo enorme para conquistar este premio y para mí es una gran alegría. Conseguir este galardón era uno de mis objetivos, no se lo lleva cualquiera".

¿Seguirá la temporada que viene en el Atlético Madrid?

