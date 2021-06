Jordi Alba criticó a Barcelona por la venta de Suárez

Jordi Alba, quien se encuentra concentrado con la Selección de España previo a la Eurocopa que arranca el día de mañana, atendió a los medios de comunicación este miércoles. El lateral habló de diferentes temas relaciondos con su selección y con FC Barcelona.

En uno de los temas, al jugador le cuestionaron acerca de qué pensaba sobre el traspaso del Luis Suárez al Atlético de Madrid, en lo que no dudó en responder y atacó con dureza la planificación del equipo blaugrana en esta última campaña.

"Cuando vendieron a Luis Suárez, prácticamente lo regalaron. Encima a un rival directo como el Atlético de Madrid. No me gusto lo que se hizo. ¿Dónde vas a encontrar un delantero como él? Ha callado muchísimas bocas, no fue fácil su último año en el Barcelona", expresó el lateral.

Una vez terminó con el tema del Pilstolero, Jordi se refirió al futuro de Leo Messi, su gran socio dentro del campo y mejor jugador de la historia azulgrana. "Ojalá que Messi se quede. Sería una noticia muy buena que Leo siguiera con nosotros, hace al club mejor", finalizó.

