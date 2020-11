Mourinho habló sobre la renovación de Guardiola: "Nadie le puso una pistola en la cabeza para firmar"

Haciéndose amo y señor de las principales portadas del Viejo Continente, Pep Guardiola capturó la atención de todos al llegar a un acuerdo para renovar de forma definitiva su contrato con el Manchester City. Habiendo desembarcado en la Premier League hace unas cuantas temporadas, el entrenador español pisó fuerte al mando de Los Cityzens y terminó convenciendo a los administradores de la institución para seguir por un tiempo más.

En las últimas horas, a poco del cruce contra el titán de la liga de Inglaterra, José Mourinho se hizo eco de la renovación de su colega. Como era de esperarse, The Special One fue consultado por una posible e hipotética llegada de Lionel Messi a la Premier y si Guardiola decidió renovar por la misma.

Exteriorizando que no se encuentra al tanto de las novedades de La Pulga, el ex DT del Real Madrid manifestó: "No tengo idea. La única cosa que es seguro es que nadie le puso una pistola en la cabeza a Pep para firmar el contrato".

⚽245 partidos dirigidos

✔ 176 partidos ganados

�� 76.33% de efectividad

���� Premier League

�� Copa de la Liga

���� Community Shield

������ FA Cup



Pep Guardiola firmó su renovación con el Manchester City hasta 2023 ✍️



�� ¿Es el mejor DT del mundo? �� pic.twitter.com/dLrg9dDQHI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 19, 2020

Manifestando que se el ex entrenador del conjunto Culé probablemente se encuentra más que a gusto en el City, Mou completó: "Si hizo eso, es porque está feliz de estar ahí, ha tenido conversaciones con los directivos y sabe lo que tendrá a futuro. Tiene motivación. Si hace eso es porque está feliz de hacerlo".

