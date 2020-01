Juan Guillermo Cuadrado fue elegido como el mejor lateral derecho de la década en la Serie A por el portal deportivo WhoScored, página web especializada en datos y estadísticas.

No es que no lo merezca, pero si hubo una posición en la que el volante se ha destacado por su regularidad fue justamente como mediocampista. Si bien es cierto que el actual técnico de la Juventus reconoció la predisposición de Cuadrado para jugar de lateral, es claro que no es su posición natural.

Sin embargo, este portal decidió valorarlo con una puntuación de 7.10 puntos y así lo incluyó en el once ideal de los últimos diez años del fútbol italiano.

Aunque los números son los números, la pólemica surgió por Whosocred aplicó criterios de selección que dejó por fuera de esta selección a jugadores como Gianluigi Buffon y Andrea Pirlo.



���� Serie A Team of the Decade



GK: @EmilianoViviano

RB: @Cuadrado

CB: Astori

CB: @chiellini

LB: @Asabob20

RM: @J21Calleti

CM: Gomez

CM: @Miralem_Pjanic

LM: @Lor_Insigne

ST: @G_Higuain

ST: @PauDybala_JR pic.twitter.com/oEs4h2Nnnz — WhoScored.com (@WhoScored) January 17, 2020 Los miembros del portal, que tiene su sede principal en Londres, se describen así mismo como “un sitio web único y uno de los de más rápido crecimiento en la industria deportiva, que se especializa en el análisis en profundidad de datos detallados de fútbol. Con estadísticas únicas, recopilamos y creamos un análisis exhaustivo de las principales divisiones europeas”.

El próximo encuentro de Juventus será este domingo a las 2:45 p. m. contra Parma y se espera que Cuadrado sea titular ya que descanso y fue suplente en la victoria por Copa Italia del miércoles por 4-0 sobre el Udinese.

Lee También