Jugador del Liverpool confesó: "Todos festejaban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi"

Sin dudas, la remontada del Liverpool al Barcelona en Anfield, después que el equipo azulgrana golease 3-0 en la ida de las semifinales de la Champions League, quedó en la historia.

En las últimas horas, el diario alemán 11 Freunde publicó una entrevista con uno de los jugadores que festejaron esa noche: Joel Matip.

El defensor central fue titular aquel día y recordó una curiosa imagen que tuvo al lado de una de las máximas estrellas de esa Champions, que tuvo un destino muy distinto al suyo: Lionel Messi.

"Después del partido, formamos una línea hombro con hombro frente a 'The Kop' y cantamos 'You'll Never Walk Alone' con toda la afición. Fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, quizás al nivel de mi debut con el Schalke en Múnich. No me importaba nada, era como si flotara en el aire", empezó.

Sin embargo, lo más curioso vino después, cuando contó que le tocó el control antidoping de la UEFA junto al capitán rival: Messi.

"Ahí había un chico sentado y bastante deprimido. Conoces a los demás de haber jugado contra ellos, pero no es como si te sentaras a su lado todos los días en una habitación pequeña, como si fueras a tomar un café. Todos celebraban y yo estaba sentado en un cubículo con Messi", finalizó.

Sin dudas, los dos contrastes de aquella noche en Anfield Road.

