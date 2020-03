La dramática y solitaria cuarentena de Joaquín Correa en Italia

En Italia se viven días de mucha preocupación y tristeza: es uno de los países más afectados por el coronavirus, por lo que hay una cuarentena muy estricta.

En ese contexto, muchos futbolistas se ven afectados por la pandemia. Y, claro está, varios de ellos son argentinos, ya que hay una gran presencia sudamericana en Europa.

Muchos jugadores están en cuarentena pero con la compañía de su familia. Sin embargo, este no es el caso de Joaquín Correa, quien está absolutamente solo.

"Tengo a mis padres y a mi novia muy lejos. No es una situación fácil, están preocupados por mí. Y el hecho de que no puedan hacer nada para ayudarme no los hace felices", señaló en diálogo con 'Sky Sports'.

"Siempre es lo mismo. Me levanto temprano e intento organizar las tareas de la casa. Por la mañana hago algunas pasadas por la cinta y luego trato de prepararme algo para cocinar. Por la tarde voy al gimnasio, hablo con mi familia, leo, juego, veo películas y tomo mate", profundizó.

"El director técnico nos tranquiliza, especialmente a nosotros que estamos solos. A veces nos envía mensajes. La distancia física no nos impide estar cerca. Tenemos que entrenar bien para la vuelta para mantener ilusionados a los hinchas", completó.

