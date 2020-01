Tras el empate contra Shrewsbury por la FA Cup, que determinó que se juegue un replay, Jurgen Klopp confirmó que no estaría para la vuelta. El partido caía en el parate y el técnico contó que quería descansar.

Esta frase no gustó mucho en la opinión pública y fue muy criticado. El principal enojo fue porque subestimó la centeneria competición inglesa.

El entrenador del Liverpool fue consultado en conferencia de prensa por esto y con su respuesta le tiró más leña al fuego. Claramente no va a estar para el choque en Anfield.

"Si la gente piensa que soy un vago porque no estoy en el campo, no puedo cambiarlo", fueron las primeras palabras del alemán.

Jurgen Klopp defends his decision to not involve his first-team players in Liverpool's FA Cup replay against Shrewsbury pic.twitter.com/TYKE5kWd9V — SPORTbible (@sportbible) January 28, 2020

Y agregó: "Si la gente me llama de una manera, no puede hacer nada. No estoy muy interesado en ellos. Mi única responsabilidad es con mis jugadores".

Su ausencia no viene sola, también pondrá un 11 repletó de jugadores suplentes. Los Reds le dejan de dar importancia a la FA Cup.

