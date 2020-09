Koeman le dijo a Riqui Puig que se busque club y explotaron los fanáticos del Barcelona

No contar con Riqui Puig en Barcelona es un insulto al Cruyffismo. No entiendo nada de lo que quiere hacer Koeman... https://t.co/grl0UGoNEq

La decisión de Koeman de no contar con Riqui Puig me parece una locura. Tuvo, en total, 800 minutos con 3 técnicos diferentes. El Barcelona sigue derrochando jóvenes de La Masía. Inviable.

Se comenta que Koeman no cuenta con Riqui Puig, no entiendo una puta mierda. Estoy flipando muchísimo Inexplicable que Koeman no cuente con Riqui Puig después de hacer unos muy buenos partidos y demostrar que puede ser una pieza fundamental en este Barça. pic.twitter.com/Trvj6Dirnc

En serio, qué no le gustó a Koeman de Riqui Puig? No entiendo una mierda... pic.twitter.com/cTwAFV0LF4

Riqui Puig: "Si debo estar otra temporada en el Barça 'B' no me importaría. Irme cedido a otro club, no me iré. Como dice mi padre, fuera del FC Barcelona hace frío. DEL BARÇA TU NO TE PUEDES IR SI NO TE ECHAN"



Pues eso. #RiquiNoSeToca pic.twitter.com/yfs2LGxQ8s