Los 20 récords imposibles que Messi rompió en sus dos décadas como jugador del Barcelona

Que sí, qué no. Que me quedo, que me voy. Que con Suárez, que sin Neymar. Que con Pep, que vuelvo a Newell’s. Finalmente, Lionel Messi no se moverá del Barcelona, club que lo formó y lo acoge desde hace ya dos décadas.

Pese a que los últimos tiempos se han teñido de golpes que van aumentando su dureza con el paso de los años y las temporadas, la historia del argentino con el club culé está llena de gloria y emociones.

En este repaso, procederemos a recordar 20 de los récords que el 10 rompió para marcar un antes y un después en el fútbol mundial y, por supuesto, en la Ciudad Condal.

20. Más goles en la fase de grupos de la UEFA Champions League

Messi enfrentando al United. (Getty)

Hay delanteros que se retiran sin convertir 68 goles en la élite. Lionel Messi marcó esa cantidad en las fases de grupos de la UEFA Champions League.

La Pulga es también el máximo goleador de los octavos de final (26) y está segundo (114) detrás de Cristiano Ronaldo (129) en la tabla total de la competencia.

19. Más goles en El Clásico

Messi vs. Ramos, dos referentes cara a cara. (Getty)

Lionel Messi escribió ante el Real Madrid varias de las páginas más importantes de su carrera. Del 6 a 2 en el Bernabéu con Guardiola inventando el 'falso 9' hasta la tarde en la que le mostró "tendida" su camiseta a las tribunas blancas.

En ese estadio marcó 15 de los 26 tantos que lo convierten en el máximo goleador en la historia del clásico español. En la capital, lo ven y tiemblan.

18. 14 temporadas consecutivas marcando más de 10 goles en Liga

Messi ante el Atlético. (Getty)

Qué decir de la regularidad de un futbolista que lleva siendo el mejor más de 10 años y va por su temporada número 15 marcando al menos una decena de goles en el campeonato español.

Todo empezó en la 2006/07, donde logró anotar 14 goles. ¿La mejor? La estratosférica 2011/12, con 50.

17. Más victorias en La Liga

Leo, junto a su hijo al lado del trofeo de La Liga. (Getty)

Ningún jugador ganó más partidos que Lionel Messi en las cinco ligas europeas en la década pasada. Eso deja en claro que Leo dominó durante 10 años el mundo del fútbol, pese a la supremacía del Real Madrid entre 2014 y 2019.

Sus 260 victorias en el campeonato español te hacen entender por qué el Barcelona sufrió tanto cuando el rosarino le pidió irse a Josep Bartomeu.

16. Máximo goleador de La Liga en una misma temporada: 50 en la 2011/12

Guardiola y Messi en una de sus últimas funciones juntos. (Getty)

Lionel Messi no dejó récord por romper aquella temporada: fue el futbolista que más goles marcó en una temporada de las grandes ligas en el siglo XXI.

Esos 50 goles lo ubicaron también como el jugador con más puntos en una campaña rumbo a quedarse con la Bota de Oro. Casualidad o no, fue la última del argentino siendo dirigido por Pep Guardiola.

15. Más ‘Pichichis’ de La Liga: 7

Messi recibiendo el pichichi. (Getty)

Un legado que empezó en la 2009/10 con Pep Guardiola y se dio de forma casi continua hasta la última temporada, ya de la mano de Quique Setién.

Con la salida de Cristiano Ronaldo, el argentino podría tener el camino allanado para los próximos años. Siempre y cuando no aparezca otro crack que pueda eclipsarlo...

14. Más veces ‘Bota de Oro’: 6

Messi con sus 6 botas de oro. (Getty)

El Pichichi premia al futbolista con mayor cantidad de goles en el campeonato español, pero la Bota de Oro equipara todas las ligas europeas.

Messi ganó este trofeo en 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019. Es el único en haberla conquistado tres veces consecutivas y el que mayor puntuación (100 en la 2011/12) obtuvo.

13. Más ‘Hat-tricks’ en Champions League: 8 junto a Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano, dos leyendas en activo. (Getty)

Hubo un tiempo en el que los dos mejores jugadores del Siglo XXI competían cabeza a cabeza para demostrar quien era el rey de España y Europa.

Esa 'rivalidad' que solo quedó en el campo de juego llevó a ambos a quedarse con un récord difícil de batir: 8 tripletes en la UEFA Champions League.

12. Jugador con más hat-tricks en La Liga: 36

¿Cuántas habitaciones de su casa le destinará a las pelotas? (Getty)

Hacer tres goles parece moneda corriente para el mejor de todos, que también domina esta estadística en el campeonato español.

Al analizar esta marca nos asombramos aún más: el 10 supo marcar 108 goles en apenas 36 encuentros. Una marca que seguirá creciendo hasta que decida colgar los botines.

11. Jugador que a más equipos le marcó en la historia de La Liga

Messi es el verdugo de toda La Liga. (Getty)

¿Cuántos equipos habrán pasado por La Liga en estos 20 años? Si no los recuerdas, mejor echar un ojo a las cifras de Lionel Messi.

El astro le anotó a 37 clubes distintos en sus 15 años en España. También ostenta la marca más alta en Champions, con 35. ¿Hay más? Con Messi siempre: es el único jugador en hacerle goles a todos los equipos de una temporada de La Liga de manera consecutiva. Fueron 30 goles ante 19 rivales en la 2012-13. Locura total.

10. Jugador con más goles de tiro libre en la historia del club: 47

Messi es un francotirador desde cualquier posición. (Getty)

Messi fue perfeccionando su arma a lo largo de los años. Es que un jugador de su clase no se iba a permitir tener debilidades a la hora de atacar.

Sus 47 goles de falta directa hablan a las claras de que nadie ha pateado mejor que él en la historia blaugrana. Además, es el futbolista con mejor promedio de gol de tiro libre en el Siglo XXI, superando a Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Roberto Carlos.

9. Máximo asistidor en el Siglo XXI

Suárez, su gran aliado en este último lustro. (Getty)

El Messi goleador fue quedando relegado en los últimos años, pese a que su promedio de cara al arco sigue siendo extraordinario.

Más enfocado en crear, Leo redondeó 256 asistencias en 731 partidos jugados con el Fútbol Club Barcelona. Además, es el único jugador que logró 20 o más pases-gol en dos temporadas diferentes. Todo un playmaker.

8. Jugador que más veces fue goleador en una de las grandes ligas: 7 (junto a Eusebio y Gerd Muller)

Messi y su habitual festejo. (Getty)

Estar a la altura de dos de las glorias más grandes del siglo pasado es cosa seria. Lionel Messi aún está a tiempo de superarlos en este récord que tiene a tiro.

Las temporadas 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20 le pertenecen por completo al 10 argentino, que ya supo ganarse el respeto público del delantero alemán.

7. Jugador con más títulos en un club español: 34

Messi, dueño de 10 trofeos de La Liga. (Getty)

Pese a que no es el más ganador de la historia (su compañero Dani Alves lo mira desde arriba), Lionel Messi ya no tiene más lugar en sus vitrinas.

10 trofeos de La Liga, 8 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes forman parte de su abultado palmarés en el culé. Se le suman el Mundial Sub 20 en 2005 con Argentina y los JJ.OO Pekín 2008.

6. Más goles en un año natural: 79 en 2012 (91 contando los de Argentina)

Messi, la pesadilla de cualquier equipo. (Getty)

Lo dijimos antes: el 2012 de Lionel Messi rompió absolutamente todas las estadísticas. Metió 96 goles en 74 partidos (entre oficiales y amistosos) y fue la figura excluyente de un equipo que no logró conseguir La Liga ni la Champions League.

En la última temporada de Pep Guardiola, el argentino le dejó en claro al mundo que su heredero tendrá que trabajar mucho para batir un récord nunca antes visto en el Siglo XXI.

5. Máximo ganador del Balón de Oro: 6

Messi con todas sus conquistas. (Getty)

Si bien siempre recalca que los premios individuales no le resultan importantes, el argentino marcó una era con el premio que otorgaba la FIFA.

Además de ser el máximo ganador, es el único en lograrlo cuatro temporadas consecutivas y el que lo logró con un mayor intervalo entre el primero (2009) y, hasta ahora, el último (2009). Asombroso.

4. Futbolista con más títulos en la historia del Barcelona

Messi con su última Champions. (Getty)

Si bien toda su generación cambió para siempre la historia del Barcelona, el hecho de que Andrés Iniesta y Xavi hayan abandonado antes el barco le dio al 10 un privilegio.

A día de hoy, los 34 campeonatos que consiguió en la ciudad condal superan en dos a los del Cerebro, hoy jugando en Japón.

3. Máximo goleador en la historia del Barcelona: 634

Messi dio un recital aquella noche ante el Liverpool. (Getty)

No podía ser de otra manera: además de ser el jugador más importante de la historia del club, Lionel Messi es el máximo goleador culé.

Logró superar a César con apenas 24 años, en marzo de 2012 y ante el Granada. 8 años después, triplicó esa cifra y dejó el listón muy alto para aquel que ose desafiarlo.

2. Máximo goleador de La Liga: 444 goles

El Sevilla, víctima favorita de Messi. (Getty)

Ese récord que siempre se le alejaba, un día le quedó a tiro. Y Messi, ni lento ni perezoso, le metió tres al Sevilla para superar a Telmo Zarra como el máximo anotador en la historia del campeonato español.

Con apenas 27 años, el argentino supo que tenía aún varios años para alejar esa marca lo más lejos posible del alcance de cualquier otro fuera de serie.

1. Máximo goleador del fútbol europeo

Messi, amo y señor del continente. (Getty)

La leyenda trascendió España. Messi es el máximo goleador en la historia del fútbol europeo, y como ya hemos resaltado, aún tiene tinta en el tintero para seguir escribiendo la historia del deporte.

Sus 634 goles que marcó hasta el momento lo dejan cómodo en el primer lugar de la clasificación. Gracias por tanto, Pulga.

