L'Equipe: la Selección de Francia quiere nacionalizar a un argentino

Walter Benítez, arquero de 27 años, surgió de Quilmes hace tiempo. Jugó durante cuatro años y tuvo más de cincuenta partidos oficiales hasta que en 2016 saltó al fútbol europeo. Desde entonces defiende los tres palos del Nice de la Ligue 1. Las últimas temporadas, donde se ha asentado más que nunca como titular, han sido las mejores de su carrera profesional.

En reiteradas oportunidades el arquero destacó su deseo de jugar en la Selección Argentina, más en los últimos meses donde Lionel Scaloni ha encabezado un recambio generacional que se pedía desde antes de la Copa del Mundo de Rusia 2018. No obstante, no lo citaron por ahora y parece que el horizonte para su carrera internacional podría abrirse más allá de su país natal.

En las últimas horas, L'Equipe informó que Benítez está siendo seguido por el cuerpo técnico de Didier Deschamps, director técnico de la Selección de Francia que es vigente campeona del mundo después de su logro en Rusia 2018, y lo tienen en cuenta para pedirle la nacionalización en los próximos meses con la intención de sumarlo al primer equipo del país europeo en futuras convocatorias.

Ya ha jugado más de cien partidos en el Nice. Está en Francia hace cuatro años por lo que podría empezar a tramitar el pasaporte francés en los próximos meses y así estar apto para ser incluido en Les Bleus. Por su parte, si no lo quieren perder, la Selección Argentina de Lionel Scaloni debería moverse rápido en las futuras citaciones, donde hice ruido su ausencia en el país europeo.

Por último, la prensa francés reporta unas declaraciones sobre la Albiceleste: "No sé por qué nunca me llamaron. A veces nos preguntamos qué más podemos hacer para estar". Además, agregó sobre la posible citación al seleccionado europeo: "¡Sería bueno! Me encantaría usar la camiseta del equipo de Francia. Pero es difícil, está Lloris y hay muy buenos porteros en el país".

