Se viene un nuevo fin de semana muy atractivo en cuanto a futbol se refiere. Más allá de la Liga MX que comienza a tomar forma en el Clausura, también en el extranjero hay actividad.

Diez mexicanos jugarán con sus equipos. Se destaca la ausencia del mejor representante azteca hoy en día, Raúl Jiménez, ya que Wolverhampton no tiene fecha en la Premier League.

Nueve aztecas darán que hablar. Checa los días y horarios.

Sábado 8 de febrero



10:00 horas: Copa del Emir - Octavos de Final - Al Gharafa (Héctor Moreno) vs Al-Markhiya

11:00 horas: Jupiler League - Fecha 25 - Charleroi vs Zulte (Omar Govea)

12:45 horas: Eredivisie - Fecha 22 - PSV (Erick Gutiérrez) vs Willem II

14:00 horas: La Liga - Fecha 23 - Atlético Madrid (Héctor Herrera) vs Granada

14:30 horas: Primeira Liga - Fecha 20 - Porto (Tecatito Corona) vs Benfica



Domingo 9 de febrero



5:15 horas: Eredivisie - Fecha 22 - Utrecht vs Ajax (Edson Álvarez)

08:00 horas: Serie A - Fecha 23 - Napoli (Chucky Lozano) vs Lecce

11:30 horas: La Liga - Fecha 23 - Celta de Vigo (Néstor Araujo) vs Sevilla

14:00 horas: La Liga - Fecha 23 - Betis (Diego Lainez) vs Barcelona

