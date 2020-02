Después de muchísimo tiempo de espera, por fin regresan las competiciones europeas de la UEFA para entregarnos los cruces decisivos.

Tres mexicanos tendrán actividad esta semana en la Europa League. Lamentablemente, Héctor Herrera se perderá el encuentro entre el Atleti y Liverpool de mañana por lesión.

A continuación, toda la información para que no te pierdas absolutamente nada de nuestros compatriotas.

Jueves 20 de febrero

11:55 horas: Europa League - Dieciseisavos de Final Ida: Getafe vs Ajax (Edson Álvarez)

14:00 horas: Europa League - Dieciseisavos de Final Ida: Bayer Leverkusen vs Porto (Tecatito)

14:00 horas: Europa League - Dieciseisavos de Final Ida: Wolves (Raúl Jiménez) vs Espanyol

