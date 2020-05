El entrenador que quiere a Tecatito Corona en la Liga Española: "Es una de mis debilidades"

Luego de brillar durante varios meses con la playera de Monterrey, Jesús Corona decidió empacar sus maletas y mudarse al Viejo Continente en busca de nuevos desafíos en su carrera profesional. Tecatito, decidido a brillar en Europa, eligió al Twente de la Eredivisie como su nuevo hogar.

Sabiendo mantener su nivel ya instalado en los Países Bajos, al medicampista mexicano le tomaron apenas dos años en destacarse allí para posteriormente dar un nuevo salto de calidad. Así, a mediados del 2015, Jesús se mudó a Portugal para pasar a defender los colores del Porto, uno de los elencos más importantes y destacados de dicho país.

Pese a que en ese momento coincidieron muy poco a raíz que el DT salió del club a principios del 2016, Julen Lopetegui, en diálogo con ESPN, rememoró su etapa como DT de los Dragones Azules y no dudó siquiera un instante en llenar de elogios a Tecatito.

"Un prototipo del jugador mexicano es Corona. Es una de mis debilidades, me parece un futbolista extraordinario. Es un jugador con mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones muy alta. Tiene una velocidad de gestión importante", manifestó el actual DT del Sevilla, exteriorizando alguno de los dotes más destacatos de Jesús en el campo de juego.

Afirmando que él no cree que el mediocampista de México se haya quedado estancado en el Porto, Julen, asegurando que "acogería con los brazos abiertos" a Corona, cerró: "No va a salir porque el Porto pedirá muchísimo dinero por él. Está siendo de los mejores jugadores de la liga de Portugal en los dos últimos años. Si me preguntas personalmente si me gustaría tenerlo en mi equipo, te digo que sí con rotundidad".

