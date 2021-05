La viral reacción del Papu Gómez tras recibir una falta: "Me has dado porque soy bajito"

Si bien todavía no ha podido explotar futbolísticamente en Sevilla, Alejandro Papu Gómez sigue mostrando su sentido del humor dentro y fuera de la cancha. Luego de que su equipo cayese ante el Athletic de Bilbao anoche por una nueva jornada de LaLiga, se hizo viral su reacción una fecha atrás cuando luego de recibir una falta por parte de Kennedy ante el Granada en el rostro, miró a su oponente y le dijo: "Me has dado porque soy bajito".

Un divertido momento que fue captado por las cámaras y micrófonos de LaLiga para luego ser publicado en el programa de Deportes Cuatro en España. En una situación que no paso a más, el Papu volvió a mostrar su buen sentido del humor dentro del terreno de juego.

Cronología de la jugada

La historia es la siguiente, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea ve como el argentino recibe un manotazo de Kennedy cuando se disponía a pelear por una pelota. Rápidamente, el juez pita falta argumentando: “No puedes proteger el balón así…que no…que le metes con el brazo en la cara”.

“¿Sabés por qué? Porque soy bajito”. Cómo no querer al Papu Gómez, no sé. pic.twitter.com/YfmfRV0KfA — Alejandro Varsky (@pollo_va) May 4, 2021

En medio de las protestas y negaciones por parte del futbolista del Granada, el Papu se acercó para dejar una de las imágenes de la pasada jornada: “¿Sabes por qué me das? ¿Sabes por qué? Porque soy bajito… porque soy bajito no me agarraste”.

La acción no pasó a mayores e instantáneamente Kennedy terminó por pedirle disculpas a un Papu Gómez que dejó una de las imágenes más divertidas de la fecha. Una que se ha hecho viral y que podría definir a la perfección la personalidad del nacido futbolísticamente en Arsenal de Sarandí.

A falta de 3 jornadas para el final de LaLiga, Sevilla ocupa la cuarta plaza a 6 puntos del líder Atlético de Madrid. El próximo fin de semana, Papu Gómez se medirá frente al Real Madrid en uno de los choques llamados a definir el campeonato. Mientras tanto, el argentino sigue ganando fans alrededor del mundo con su carisma.

