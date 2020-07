La increíble anécdota de Rojo con Messi antes de un Barcelona-United

Hace ya más de cinco años que Marcos Rojo comparte Selección Argentina con Lionel Messi. El defensor y el delantero han construido una gran amistad que se extiende más allá de los partidos y las convocatorias del conjunto nacional. Ambos han jugado muchos años en Europa y a sus equipos le ha tocado cruzar.

Así ha pasado en la pasada edición de la Champions League, donde Barcelona dejó afuera al Manchester United en el Camp Nou en los cuartos de final. El por entonces equipo de Ernesto Valverde eliminó al equipo inglés por un global de 4-0, pero el partido donde se definió todo fue en el Camp Nou. Allí Messi anotó un doblete y fue la gran figura del 3-0 final del conjunto azulgrana.

"A LEO LE DIJE 'HACE ALGO CON LA DERECHA' E HIZO UNO ASÍ; DESPUÉS ME REGALÓ LA CAMISETA"#90MinutosFOX - Una de las experiencias de Marcos Rojo como rival de Messi en un Barcelona vs. Manchester United por la #ChampionsxFOX. pic.twitter.com/LTTtA1LOKF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 3, 2020

Este viernes, Rojo contó una anécdota justamente de ese partido, donde no le tocó ni ir al banco de suplentes, pero que tuvo un gracioso ida y vuelta con su compañero y amigo. "El día que jugamos contra ellos en Champions en Barcelona, que hace un gol con derecha que De Gea se le escapa por abajo y después hace un golazo que hace un caño... un golazo", empezó el defensor en una entrevista con Fox Sports.

"En el calentamiento está Leo con Suárez, tirando pases. Yo estaba afuera, no iba al banco y estaba al borde de la línea con los que quedábamos afuera del Manchester ahí charlando. Y me preguntaban de Messi, qué hace, 'mirá cómo le pega, mirá cómo la para'. Leo estaba haciendo todo con la zurda y lo grito: '¡Leo, hacé algo con la derecha!'. Se da vuelta, se caga de risa, viene me saluda y me dice: 'Ahora hago un gol, vas a ver'".

¿Cómo terminó todo? Y sí, hizo un gol con la derecha: "Justo se da que hace un gol: ¡un gol de ojete! Le pegó con la derecha, a David se le escapa y se le mete por abajo. Y digo: 'Mirá que hijo de mil... la metió de derecha'. Termina el primer tiempo, me dice tomá: se sacó la camiseta y me la regaló. 'Con esta camiseta hice el gol que me pediste', me dijo", contó.

