Mañana se jugará el partido del fin de semana: Real Madrid recibirá a Barcelona en el Santiago Bernabéu en el último Clásico de esta temporada liguera.

En la previa, a Thibaut Courtois le preguntaron por la gran amenaza que tiene el equipo de Zinedine Zidane: Lionel Messi.

Sin embargo, el arquero belga dio una insólita razón sobre si piensa en el mejor jugador del mundo. A los hinchas culés seguro que no les gustó mucho.

"No, ya no. Quizás lo fue durante mi primera temporada con el Atlético de Madrid, especialmente cuando juegas el Camp Nou por primera vez. Ahora ya no", respondió por primero.

Lo que vino después, cuando le preguntaron si lo estudia, fue todavía más curioso: "Para mí Messi es un jugador como cualquier otro. Estudiamos sus movimientos como puede estudiar a un jugador del Celta de Vigo o del Levante. No hay diferencia en este sentido".

La historia de Messi y Courtois no empezó en los Clásicos, pero sí en España, cuando el belga atajaba en Atlético Madrid.

En quince partidos que se cruzaron, el Diez y capitán del Barcelona le anotó nueve goles: seis cuando atajaba en el Atlético Madrid y tres cuando lo hacía ante Chelsea.

Todavía el argentino, en los dos partidos que coincidieron, no pudo anotarle cuando defendió los tres palos del Real Madrid. ¿Lo podrá hacer mañana?

