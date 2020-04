La nueva y concreta estrategia de Pogba para irse de Manchester United

No es ninguna novedad que Paul Pogba lleva un largo tiempo con el deseo y la intención de marcharse de Manchester United, equipo donde no se viene sintiendo cómodo y donde sus rendimientos han mermado de forma considerable. Para colmo, hay otros gigantes del viejo continente que no dejan de soñar con hacerse con sus servicios, entre ellos Real Madrid, equipo comandado estratégicamente por Zinedine Zidane, compatriota y admirador del volante francés.

De todas maneras, Pogba, que recientemente cumplió 27 años de edad, tiene un contrato vigente en Old Trafford hasta mediadios de 2021 y Manchester United puede extender el mismo por una temporada más si así lo desea. Igualmente, desde Francia indican que existe una forma por la cual Pogba podría rescindir su contrato unilateralmente con el equipo que encabeza tácticamente Ole Gunnar Solskjaer. Naturalmente, no se trataría de la manera más simpática de irse.

La información de L'Equipe.

Según informó el reconocido periódico francés L'Equipe, Pogba puede ampararse en el artículo 17 del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA, que asegura que puede rescindir unilateralmente un contrato si no está en el período protegido que son los tres primeros años si lo firmó antes de los 27 años. Cabe recordar que Pogba firmó dicho vínculo en el año 2016 y puede acogerse al mencionado artículo para generar que el contrato quede totalmente nulo.

Igualmente, es un hecho que el equipo del que se va, en este caso Manchester United, debería ser fuertemente indemnizado. El dinero que recibiría la poderosa formación británica se calcularía teniendo en cuenta una serie de parámetros, como los años que le quedaban de contrato al futbolista, el sueldo que percibía y la estimación del propio club propietario de lo que pueda perder en concepto de contratos publicitarios. Por ende, no todo es tan sencillo como parece.

La mencionada indemnización sería inferior a los más de 100 millones de euros que pide Manchester United por Pogba: se trataría de entre 50 y 60 millones de la misma moneda. De esta manera, Real Madrid se ahorraría una gran cantidad de dinero y conformaría a Zidane, que lleva un largo tiempo soñando con Pogba, que también supo defender la camiseta de Juventus antes de desembarcar nuevamente en Manchester United.

