La respuesta de Douglas Costa cuando le preguntaron si con Dybala irían al Inter

✓ Según expertos, tiene un físico de un jugador de 22 años. ✓ Tiene 7% de grasa corporal. La mínima para un atleta de 35 años es del 12%. ✓ El 50% de su cuerpo es masa muscular cuando el mínimo está en 46%. . Cristiano Ronaldo se prepara para regresar a las canchas, hoy a partir de las 21 horas de Italia, ante el Milan. La bestia física más grande en la historia del fútbol está de vuelta ������

