Las emotivas palabras de Rugani, uno de los infectados con coronavirus

Dentro del mundo del fútbol, Daniele Rugani fue el primero en dar positivo por coronavirus. El reconocido jugador de Juventus fue diagnosticado hace ya cinco días.

Posteriormente, muchos fueron los jugadores de fútbol que siguieron el camino del defensor italiano de 25 años de edad que milita en la Vecchia Signora.

Ahora, en medio de su cuarentena en el hotel de Juventus, Rugani compartió palabras muy emotivas y con el objetivo de concientizar a la sociedad.

"Estoy bien, quiero tranquilizar a todos, nunca he tenido graves síntomas y me considero afortunado. Al comienzo fue un golpe duro porque he sido el primero en el fútbol en quedar contagiado", comenzó exteriorizando.

"Espero que mi caso sensibilice a todos, sorbe todo a quienes no habían entendido la gravedad de este problema", profundizó el propio futbolista.

En los últimos días, en Italia también se confirmó los casos de Germán Pezzella, Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Manolo Gabbiadini y Morten Thorsby.

