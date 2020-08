Limpieza extrema: los nueves jugadores que dejarían Real Madrid tras perder en la Champions

������ La Liga. �� Copa del Rey. ������ Supercopa de España. �������� Champions League. �� Copa del Mundo. ������ Supercopa de Europa. �������� Mundial de Clubes. . Todo eso ganó Varane a los 27 años de edad. Antes de criticarlo por su partido ante el Manchester City, piensa: ¿qué habrás ganado tú a los 27 años? Respetemos al francés... ����

