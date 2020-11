Quique Setién: "Messi es difícil de gestionar"

Un año más que complicado para Lionel Messi. La Pulga intentó irse de Barcelona, pero el ahora expresidente, Josep María Bartomeu, no le permitió salir. Ahora, el que salió a hablar del delantero de la Selección Argentina fue Quique Setién, exentrenador Blaugrana.

En diálogo con El País, manifestó: "Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso Pelé... Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle".

Además, aseguró que Leo tiene "otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan [The Last Dance]. Ves cosas que no te esperas".

Quique Setien sobre Lionel Messi: "Otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas". pic.twitter.com/8VxIw9flbf — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 1, 2020

"Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador", continuó.

Y cerró: "Es el club y los aficionados. Son a los que debes el mayor respeto y tienes que hacer lo más conveniente para la entidad. Hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Este jugador, como otros a su alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos, ganándolo todo".

Lee También