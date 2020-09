Lionel Messi seguirá siendo el capitán de Barcelona

Lionel Messi se quería ir de Barcelona, lo dejó claro en la entrevista más importante de su vida, pero decidió continuar en la institución que lo formó para no hacerle juicio. Con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, la relación no es buena y no se sabe si podrá mejorar.

Lo que queda claro es lo importante que es La Pulga para el vestuario Culé. Hoy se anunció que el delantero de la Selección Argentina será el primer capitán del Barça por tercera temporada consecutiva. Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto, en este orden, lo acompañarán.

Barcelona explicó: "Desde la marcha de Andrés Iniesta en 2018, el astro argentino ha sido el encargado de capitanear el conjunto azulgrana. El '10' azulgrana afronta su 17ª temporada en el primer equipo y la tercera como primer capitán".

Sobre el resto, anunció: "En cuanto a Sergio Busquets, esta será su 13ª campaña en Can Barça, y por tercera temporada seguida (2018/19, 2019/20 y 2020/21), será el segundo capitán. En cuanto a Gerard Piqué, el central también afronta su 13ª temporada en el primer equipo, y será su tercera entre los capitanes. Por último, Sergi Roberto, en el primer equipo desde 2013, completa este póquer de capitanes formados en la Masia siendo el cuarto por tercer año seguido".

Veremos si esto le devuelve a Leo la felicidad de estar en Barcelona y se le prende el deseo de conquistar nuevos títulos con la institución.

