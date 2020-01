Los 5 jugadores que suenan para reforzar al Real Madrid en este mercado

El Real Madrid comparte la punta de La Liga con el Barcelona y logró clasificarse, como segundo, a la siguiente fase de la Champions League. Pese a que los resultados los están acompañando, el rendimiento sigue siendo una cuenta pendiente.

Debido a esto, Zinedine Zidane tiene a varios futbolistas en carpeta para reforzar su plantel. Algunos están muy lejos, pero otras llegadas podrían darse si el Merengue empieza a moverse en este mercado.

El primero en el listado es Sadio Mané. El senegalés la está rompiendo en el Liverpool y el Real ya consultó por él. Su llegada es muy difícil, pero podrían hacer un intento.

Otro que interesa, pero no tinen apuro en ficharlo es Marquinhos. El central del PSG no renovó con su club y ya apuntaron los cañones a él. Pese a que su vínculo termina en junio de 2022, el no querer negociar la extensión hace que crezca la chance de su salida.

Uno que estuvo sonando muy fuerte y que hasta rechazó ofertas para esperar al Real es Christian Eriksen. El danés queda libre del Tottenham en el mercado de verano, la idea de los Spurs es sacar algo de rédito económico en este período de transferencias y lo venderían en un monto bajo: 25 millones.

También pensando en el mediocamposta está Boubekery Soumaré. Tiene 20 años, juega en el Lille y en la selección francesa sub 21. Se destacó muy rápido en la Ligue 1 y demostró estar a la altura de los grandes equipos. Sería una gran apuesta.

El último en esta lista de es el jugador más querido por Zinedine Zidane. El francés hizo públicas sus ganas de contar con Paul Pogba. El volante del Manchester United también quiere ser dirigido por su compatriota, pero el problema es la suma altísima que piden los Diablos Rojos. Es la única traba para su transferencia.

Pese a que suenan varios nombres, el mercado del Madrid viene siendo muy tranquilo. Todavía no han avanzado formalmente por ninguno, pese a los pedidos del entrenador. Estos son los principales apuntados por él y los que podrían llegar.

Lee También