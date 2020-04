Lukaku reveló un supuesto caso de COVID-19 en Inter: "23 de 25 jugadores estaban enfermos"

Respecto al coronavirus ha habido y habrá cientos de teorías sobre su origen y sobre el tiempo que está yendo de un lado hacia otro en todo el mundo. Una de las certezas es que el primer foco de contagio estuvo en Wuhan, China, donde se detectó oficialmente por primera vez el primer caso de COVID-19. No obstante, no son pocos los testimonios y las hipotésis que hablan que el virus pudo haber salido de Asia muchos antes de febrero.

En las últimas horas, Romelu Lukaku aseguró que todo el plantel del Inter sufrió una gripe a comienzos de año y que posiblemente hayan tenido el coronavirus en su cuerpo. Fue durante la semana libre que tuvieron por las fiestas en diciembre. Cuando regresaron a las actividades el clima no era el mejor en el primer equipo de Antonio Conte. Con todos los conocimientos que hay sobre la pandemia, tal vez hayan sufrido de COVID-19.

"Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma, jugamos en casa contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de 25 minutos uno de nuestros defensores (Skriniar) tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre. También me afectó, me puse mucho más caliente de lo habitual. No había tenido fiebre en años. Después del juego hubo una cena programada con los invitados de Puma, les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos hicimos la prueba del Covid-19, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos", contó en una entrevista con Cuatro.

Además, respondió sobre su temor al virus: "¿Si le temo al virus? Mira, mi mamá tiene diabetes. Este es mi mayor shock. Ella es mi mejor amiga, cada cuatro horas la llamo por si necesita algo. Por supuesto que extraño más a mi hijo Romeo. El plan era traer a mi madre y a mi hijo a Italia para la epidemia de coronavirus. Tengo dos apartamentos aquí, pero obviamente ahora no es el momento para que regresen. Mi hijo es igual que yo, mi madre ya ha dicho que es Romelu 2.0".

Por último, se refirió a la gran donación que hizo en las últimas semanas, cuando contribuyó a los trabajadores de la salud que lucha contra el coronavirus: "Contribuí con 100.000 euros a un hospital en Milán, nunca he hecho algo así antes, nunca lo pensé. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta que tengo una plataforma para ayudar a las personas. Estoy aquí en Italia y he sido muy bien recibido, así que es bueno apoyar a la gente aquí".

