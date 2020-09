Maldad pura: en Twitter se burlan de Dembélé por la lesión de Hazard

Este miércoles, de forma imprevista y generando un revuelo más que importante en las redes sociales, Real Madrid comunicó que Eden Hazard volvió a caer lesionado a raíz de un problema muscular en una de sus piernas.

Exteriorizando la noticia negativa a través de un breve comunicado oficial publicado en sus principales canales de comunicación, el conjunto Merengue explicó que el elemento oriundo de Bélgica sufrió "una lesión muscular en la pierna derecha".

Confirmanda la baja del belga por tiempo indefinido, en las redes sociales los aficionados y seguidores de la Liga Española no tardaron en hacerse eco de la noticia en cuestión. Pese a que en un principio el foco de la discusión estuvo posicionado sobre el ex Chelsea, las burlas y críticas no tardaron en posicionarse sobre nada más ni nada menos que Ousmane Dembélé.

Recordando que en el futbolista francés las lesiones también se producen de forma recurrente, seguidores de distintas instituciones del fútbol español no tardaron en comenzar a arremeter contra el actual futbolista del Barcelona, quien al día de la fecha sigue trabajando para ganarse la confianza de Ronald Koeman.

