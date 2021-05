Real Madrid: La opinión de Hazard sobre la llegada de Mbappé

Llegó como estrella tras una millonaria operación donde Chelsea se embolsó más de 100 kilos. Tenía la responsabilidad de ser el reemplazante de CR7. Se le espero por 2 años y ahora, su futuro está más lejos que nunca del Bernabéu, o por lo menos eso aseguran desde el Chiringuito. Eden Hazard vive en un duro momento en Real Madrid y ya habría decidido que hacer en caso de que Kylian Mbappé se convierta en el próximo ídolo blanco.

“Hay un jugador del Real Madrid que quiere irse. No es un jugador cualquiera sino uno de los más importantes de la plantilla. Una de las estrellas del equipo. Eden Hazard ha decidido marcharse y quiere irse del Real Madrid. Hazard no es feliz en España, es verdad que las lesiones no le han ayudado pero no es feliz, no se ha adaptado”, aseguraba Edu Aguirre en el programa de Pedrerol.

El factor Mbappé

No quedan dudas que Real Madrid botará la casa por la ventana para quedarse con el jugador del PSG. Algo que podría desembocar en el adiós del belga: “Hazard considera que la llegada de Kylian Mbappé le tiene fuera del club. Así se lo ha comunicado a su entorno, textual. Si viene Mbappé, yo me quedo fuera. La prioridad del belga ahora mismo es regresar al Chelsea, a la que fue su casa. Luego habrá negociaciones, reuniones y demás, hay que ver si el equipo de Tuchel le quiere. Es la realidad, Hazard se quiere ir, a día de hoy en su cabeza está marcharse”.

A sus 30 años y luego de dos temporadas donde sus 5 goles en 43 partidos no fueron vitales para conseguir LaLiga y Supercopa de la temporada pasada, Eden Hazard tendría los días contados para dejar Real Madrid. Según marcan los medios españoles, unos 50 millones de euros bastarían par finalizar su etapa en el Santiago Bernabéu.

