¿Despedida?: El misterioso mensaje de Cristiano Ronaldo en redes sociales

Parece que luego de 100 millones, tres años y más de un centenar de goles, Cristiano Ronaldo empieza a despedirse de Juventus. Tras una temporada cargada de altibajos en lo colectivo y donde su equipo estuvo a un paso de quedarse sin Champions, el luso publicó un enigmático mensaje en Instagram que ha prendido fuego a Italia.

“La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal”, empezaba el capocannonieri en redes sociales.

“Gracias por este viaje”

Hizo un repaso de sus 36 meses en la capital de Piamonte: “La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero”.

“He superado nuestros límites que ayudamos a nuestros equipos a alcanzar los objetivos. Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué”, continuaba CR7 en lo que parece ser un mensaje de despedida para los hinchas de la Vecchia Signora.

Lejos de calmar las aguas en el final de su publicación, agradeció a todos los que le han acompañado en Turín: “Gracias a todos los que formaron parte de este viaje”.

