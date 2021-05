Joan Laporta ya tiene la lista de jugadores que dejaran Barcelona

En un acto donde ha hecho balance de sus primeros meses como presidente de Barcelona, Joan Laporta volvió a demostrar que no le tiembla el pulso para dejar consecuencias con sus declaraciones. El dirigente analizó el final de temporada y aseguró que tomara decisiones fuertes en las próximas semanas.

"Dije que al final de temporada valoraría al equipo, en función del juego y los resultados. Se ha ganado la Copa del Rey, estamos muy orgullosos de este éxito, pero nos han eliminado muy pronto de la Champions y se ha perdido la liga incomprensiblemente bajo mi punto de vista”, reflexionaba quien ha sustituido a Bartomeu en las oficinas del Camp Nou.

“Fin de ciclo”

Los cambios de fondo, inevitables para el presidente: “A partir de la próxima semana, veréis una serie de decisiones que se han de tomar. Ya iremos comentándolas. Hay que trabajar duro y con eficacia para tener un equipo competitivo para ganar Champions y ligas que se nos están resistiendo. Cuando hablo de fin de ciclo o de renovaciones es porque creo que es lo que hay que hacer".

En medio de todo el revuelo por sus palabras, Deportes Cuatro en España ya asegura que existe una lista de ‘condenados’ para Laporta. Si bien no todos abandonarán Barcelona, no se les cerrará la puerta a un traspaso en caso de que llegue una buena oferta por sus servicios.

Coutinho, Pjanic, Umtiti. Braithwaite, Junior, Neto, Matheus, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Trincao, Griezmann y Dembelé no tienen asegurado su futuro en Cataluña para la próxima temporada. Si bien se le permitiría a los de la camada que conquistase el mundo entre 2009 y 2012 permanecer en el equipo con una rebaja de su sueldo, Laporta no puede garantizarles ahora mismo su continuidad en un equipo que recordemos, todavía no sabe cual será su DT.

