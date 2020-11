"Merecí un puesto en el Real Madrid pero no me lo dieron": Joselu apuntó contra los Merengues

Real Madrid recibirá a Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano el próximo sábado a partir de las 21:00hs (españolas) por la fecha 11 de LaLiga. Este partido será más que especial para José Luis Mato, delantero de los Babazorros, quien perteneció a los Merengues entre 2010 y 2012.

En ese ciclo fue figura y goleador del Real Madrid Castilla que logró el ascenso a la Segunda División, por lo que se esperaba que la joven promesa de 20 años tenga una oportunidad en el primer equipo. El oriundo de Stuttgart disputó solamente 2 encuentros con los Blancos: convirtió 2 goles en menos de 20 minutos de juego. Sin embargo, eso no le fue suficiente para poder ser tenido en cuenta por José Mourinho y se vio obligado a seguir su carrera en la Bundesliga.

Joselu vistiendo los colores del Real Madrid (Getty Images)

En videoconferencia con LaLiga, Joselu le respondió a Bolavip cómo se siente después de tanto tiempo con esta situación y el delantero se sinceró: "Más que dolor o impotencia es un poco el saber qué hubiese pasado. Yo al final hice dos temporadas en el Castilla muy buenas a mi forma de ver y con opción de irme a primera división. Está claro que debuté con el primer equipo haciendo goles".

Joselu, descontento por cómo lo trató el Madrid en su momento (Getty Images)

"¿Si me merecí un puesto en la primera plantilla del Real Madrid? Puede ser. ¿Que no me la hayan dado? Eso también es verdad. El club apostó por venderme, no fui una apuesta para estar en el primer equipo sino una apuesta para salir al mercado. Tuve la oportunidad de ir a jugar a la primera división de Alemania y no la rechacé, tenía que mirar por lo mío y tenía la oportunidad de cumplir un sueño de jugar en un equipo de primera división y el Madrid no me la dio", apuntó con contundencia el atacante de Alavés, quien se mostró muy confiado en anotarle (una vez más) a los Merengues.

Por otra parte, bromeó con su encuentro con Carvajal el próximo sábado: "Está claro que este partido es especial. Dani (Carvajal) es mi cuñado, estamos todos los días en contacto. Cuando se lesionó me dijo que su objetivo era volver para jugar contra mí, entonces seguramente haya una rivalidad brutal durante 90 minutos pero luego seguiremos siendo familia".

