Modric: "Estábamos seguros que sin Cristiano seguiríamos ganando"

Cuando Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid buscando nuevos desafíos para su carrera, el mundo del fútbol se vio revolucionado.

La gran pregunta era si el conjunto Merengue iba a poder seguir siendo protagonista a nivel local e internacional sin su gran figura.

Pero bien demostrado quedó que CR7 es cosa del pasado en España, y tras ganar LaLiga, fue Luka Modric quien lo ratificó.

"No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte", señaló.

Luego, sobre el logro conseguido, contó: "Estoy lleno de felicidad y satisfacción por mi segundo título de Liga. Ya gané 16 trofeos en el Madrid, cuatro Ligas de Campeones, pero este título me hizo especialmente feliz".

Y cerró, en diálogo con Sportske Novosti: "Definitivamente deberíamos haber tenido más títulos nacionales porque jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue".

