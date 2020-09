Morata: "Cristiano Ronaldo me ha dicho que está feliz que haya venido"

Todo hacía indicar que Edin Dzeko iba ser el nuevo centrodelantero de la Juventus, después de confirmarse la salida de Gonzalo Higuaín.

Sin embargo, la Roma nunca pudo acordar la llegada de Arkadiusz Milik, quien tenía un pie afuera del Napoli, y se cayó toda la operación. Su lugar lo ocupó Álvaro Morata.

El delantero español fue presentado como nuevo jugador de la Vecchia Signora, donde ya estuvo en la Serie A y hasta ganó cinco títulos.

Morata confesó qué habló con Cristiano Ronaldo, a quien tuvo de compañero en el Real Madrid en sus comienzos.

"Conozco bien a Cristiano, muy bien como persona. Como jugador creo que lo conocéis todos, es muy bueno. He tenido siempre una relación muy buena con él, siempre me ha aconsejado", aseguró.

Por último, cerró: "Me ha dicho que está feliz de que haya venido. Hemos hablado un par de veces cuando no estábamos en el mismo equipo, ahora he pasado dos días con él y hablamos de todo, de la familia y del fútbol en general y de cómo vemos los dos esta temporada".

