Mourinho sobre la pelea entre Lloris y Son: "Fue hermoso"

Tottenham ganaba 1-0 y tenía el partido controlado ante el Everton, por la Premier League. El árbitro pitó el final del primer tiempo y los equipos comenzaron a ir para los vestuarios.

Mientras la cámara enfocaba a Lo Celso, se comenzó a ver a Hugo Lloris corriendo con mucha euforia y gritando al aire.

Al poco tiempo, el plano se agrandó y quedó documentado claramente una pelea entre el arquero y Son, su compañero.

La incertidumbre se sembró hasta el final del duelo tratando de buscar una explicación a lo sucedido, la cual llegó por parte de José Mourinho.

Fiel a su estilo, expresó: "Lo que pasó fue hermoso. Si quieren culpar a alguien de lo que ocurrió, ese soy yo. Fui muy crítico con mis chicos porque ellos no eran lo suficientemente exigentes con ellos mismos. Les pedí que fueran más rigurosos con ellos mismos y más exigentes con el otro, que se demuestren ese espíritu de equipo para que todos dieran todo".

Luego, desarrolló: "Al final del primer tiempo sucedió lo de Son. Él es un chico increíble que todos quieren y que juega en equipo. Pero en ese momento Lloris pensó que tenía que dar más. No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho. Les dije en el descanso que no tenía dudas de que se mantendrían juntos hasta el final".

Si él lo dice...

