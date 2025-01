Javier Tebas apuntó al Real Madrid por su silencio en el caso Dani Olmo y Pau Víctor

Barcelona, a pesar de la resolución de LaLiga y de la RFEF, logró inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, a pesar de presentar fuera de término los avales para respaldar el cupo de ambos futbolistas. Es que ante la apelación presentada, el Consejo Superior de Deportes (ente adscrito al Ministerio de Deportes de gobierno español) adujo que necesita evaluar a fondo la situación, para la cual precisará cerca de tres meses (aunque podría dar su veredicto antes). Ante este escenario, los futbolistas quedan habilitados para jugar hasta nuevo aviso.

El que se indignó por esta situación fue Javier Tebas. El presidente del organismo que regula el campeonato de la primera división del fútbol español cuestionó el proceder del CSD, el cual fue en dirección totalmente contraria a la sentencia que días antes publicó el ente que encabeza.

”Muchas cosas sorprenden de la reciente medida cautelar”, inició Tebas su largo escrito expuesto en su cuenta verificada de X (ex Twitter). Y prosiguió: ”Celeridad del proceso: Una rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a LaLiga ni a la RFEF. Olvido de resoluciones anteriores: Ignorar decisiones previas tanto del CSD como de los tribunales de justicia”.

Asimismo, apuntó que la ”decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas. ¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones?”. Y agregó: ”Además, no se menciona en ningún momento los artículos del reglamento de la RFEF que impedían la concesión de licencias a los jugadores que es la clave del tema y no el control económico”.

Javier Tebas atacó a Real Madrid ante este polémico episodio que protagonizó el Barcelona

La crítica de Javier Tebas no solo se centró en el CSD, sino también en el Real Madrid. Es que la Casa Blanca siempre utiliza su señal de TV (que se emite por la televisión abierta) para exteriorizar su incomodidad con algún asunto en el que se siente perjudicado. Como por ejemplo, los fallos arbitrales.

No obstante, frente a la repentina determinación de darle al Barcelona la chance de que cuente con Dani Olmo y Pau Víctor no hubo ningún tipo de reacción, actitud que al presidente de LaLiga le llamó la atención.

”Desde hace tiempo, el CSD —y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes. El presidente del CSD parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español. Y esa voz, curiosamente, guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Tv?”, expresó Tebas.

