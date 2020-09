Mourinho y Lampard desconociéndose: se dijeron de todo en Tottenham-Chelsea

Frank Lampard ganó tres Premier League en su carrera profesional y dos de ellas fueron con José Mourinho como entrenador.

Este martes, ambas figuras se reencontraron en los octavos de final de la Capital One: Lampard como director técnico de Chelsea y Mourinho del lado de Tottenham.

Pese a ser viejos conocidos, aunque la salida del exjugador en su momento al Manchester City no le cayó nada bien a The Special One, su reencuentro no fue el mejor.

En la primera parte del encuentro, cuando ni siquiera iba media hora de partido, el portugués le dijo de todo al inglés.

Le hizo gesto para que se calle y el entrenador de los Blues respondió sin bajar el tono a metros de distancia.

Mourinho y Lampard desconociéndose.

