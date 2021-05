Qué canal de TV transmite Fiorentina vs. Napoli por la Serie A

Fiorentina vs. Napoli se jugará este domingo 16 de mayo y promete ser uno de los partidos de la fecha en la Serie A. La visita está entre los cuatro mejores de la tabla y por ahora clasifica a la próxima edición de la Champions League, pero deberá seguir ganando porque Juventus no le pierde pisada. Aquí te contamos dónde puedes VER el partido correspondiente a la fecha 37 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

La Fiore no tuvo un gran torneo. Si bien hace cinco partidos que no pierde (dos victorias y tres empates), el equipo dirigido por Giuseppe Iachini marcha decimotercero en la Serie A y, con seis puntos en juego, no tiene chances matemáticas de meterse en zona de Champions y Europa League.

Por su parte, los napolitanos están cerrando una campaña más que aceptable. Con 73 puntos y una diferencia de gol de locos (+43), el conjunto del italiano Gennaro Gattuso se encuentra cuarto y depende de sí mismo para ingresar al máximo certamen europeo. ¿Cuál es el problema? Juventus tiene 72 unidades y no le dejará margen de error.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre Fiorentina y Napoli? El match más cercano en el historial fue el 17 de enero de este año por la jornada 18 de la Serie A con una goleada tremenda de los de Gattuso 6-0. Aquella tarde los goles los marcaron: Lorenzo Insigne (x2), Diego Demme, Hirving Lozano, Piotr Zieliński y Matteo Politano.

Día y horario: ¿Cuándo se juega Fiorentina vs. Napoli?

Fiorentina vs. Napoli por la final de la jornada 37 de la Serie A será este domingo 16 de mayo en el Estadio Artemio Franchi.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 12:30 horas Vamos Bar 1

Argentina: 07:30 horas por ESPN

Uruguay: 07:30 horas por ESPN

Brasil: 07:30 horas GUIGO y TNT Sports

Chile: 06:30 horas ESPN

Paraguay: 06:30 horas ESPN

Venezuela: 06:30 horas por ESPN

Colombia: 05:30 horas por ESPN

Perú: 05:30 horas por ESPN

Ecuador: 05:30 horas por ESPN

México: 05:30 horas por ESPN y ESPN 2

Estados Unidos: 02:30 PT/ 06:30 ET por ESPN 2, ESPN Deportes+ y ESPN Deportes

