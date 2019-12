Neymar: "Si no eres feliz en algún sitio, te tienes que ir"

Luego de unos años llenos de gloria compartiendo tridente de ataque con Lionel Messi y Luis Suárez, Neymar tomó la decisión de cambiar de aire y dejar el Barcelona para afrontar nuevos desafíos en otra institución.

Concretándose la transferencia más cara de la historia del fútbol, el conjunto Blaugrana vendió al ex Santos por una cifra multimillonaria y nutrió así las arcas del club con una buena y exuberante suma.

Mientras que el equipo de la Liga Española mantuvo desde aquel entonces la deuda pendiente de encontrarle un reemplazante apto al deportista, el artillero de Brasil sufrió una gran cantidad de altibajos (en su gran mayoría por distintas lesiones) en su paso por el PSG.

En diálogo con France Football, Ney habló sobre ciertos temas vinculados a su continuidad en el conjunto de la Ligue 1, La Pulga y sus objetivos de cara al futuro.

Explicando que al día de la fecha es parte del equipo de Francia y quiere lo mejor para el mismo, el atacante aseguró: "Hoy soy parisino. Me entrego al 100 %. Daré toda mi vida en el terreno para que triunfe el PSG”.

Al ser consultado por los constantes mercados de pases en los que se habló de una posible salida suya de la institución, el goleador deslizó: "Tengo en la cabeza que si no eres feliz en algún sitio, te tienes que ir".

Llenando de elogios a Messi, quien supo ser compañero suyo de ataque durante varias temporadas, Neymar no ocultó ni un gramo de cariño para con La Pulga y manifestó: "Messi es un jugador increíble. Es el mejor que nunca he visto jugar. No es extraño que tenga seis Balones de Oro, pues ha estado en la cima durante muchos años. Debería haber un Balón de Oro solo para él".

Para cerrar, marcando que su principal sueño es "ganar el Mundial con Brasil", Neymar culminó: "Ese es el objetivo que más busco".



Lee También