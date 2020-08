Neymar y Di María habrían llamado a Messi para que vaya al PSG

Desde el martes, el fútbol mundial está convulsionado a las puertas de lo que podría ser la salida de Lionel Messi del Barcelona.

Desde entonces, los rumores y equipos que se han perfilado para fichar al delantero argentino no hay sido pocos.

Se habló de un contacto formal desde Manchester United, también del City como el máximo candidato para ficharlo y hasta del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, hoy el club parisino toma la delantera no por las maniobras de sus directivos, sino por la relación que tiene Messi con dos de sus máximas figuras.

Según informó Le Parisien, Neymar y Di María llamaron a Messi en las últimas horas. Ambos lo contactaron para intentar llevarlo a París con ellos.

Desde la capacidad económica, para PSG no sería ningún problema. No obstante, los directivos ya han dejado en claro que no se trata de una maniobra nada sencilla.

Lee También