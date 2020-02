Un clásico accidentado ya se vive en la previa. Pasa que tanto Barcelona como Real Madrid perdieron una pieza para el duelo entre ambos.

El conjunto de Zinedine Zidane parece haber salido más perjudicado: Eden Hazard, que ayer dejó el campo de juego a los 70 minutos en la derrota ante Levante, será baja por unos dos meses.

De esta manera, no solo no podrá enfrentar a los de Setién en un partido que tiene chances de definir el destino de La Liga, sino que también no lo veremos por Champions League ante el Manchester City.

En la otra vereda, es Sergi Roberto quien por "una lesión muscular en el aductor del muslo derecho" no estará en partidos oficiales por un tiempo.

Se calcula que sea baja de tres a cuatro semanas, por lo que también se perdería un duelo de Champions, ante Napoli.

❗ [ÚLTIMA HORA] | COMUNICADO MÉDICO

@SergiRoberto10 tiene una lesión muscular en el aductor del muslo derecho



�� Más detalles: https://t.co/BvCCebu3gd pic.twitter.com/Xj7KuQ4vc3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2020

Eso sí, en el Barca tendrán que hacer lugar en la enfermería: el español se suma a Luis Suáresz, Dembélé y Jordi Alba, todos con problemas en este 2020.

El gran derby será este domingo, justo una fecha después de que Lionel Messi guie a su equipo a recuperar la punta, dejando al Merengue a dos puntos de distancia.

