Odegaard contó su objetivo para la próxima temporada y sufre Real Madrid

Adel Taarabt es un futbolista marroquí de 31 años. Durante toda su carrera jugó de volante creativo. Desde niño fue señalado como una de las mayores promesas del fútbol, sin embargo nunca pudo mantenerse en la elite. Surgió en el Lens francés y rápidamente lo compró el Tottenham. Por culpa de su falta de disciplina y descuido de su estado físico, sólo pudo jugar en el máximo nivel en el QPR inglés. No obstante, tuvo un paso fugaz por el Milan, uno de los equipos más grandes del mundo ⚽����. . Actualmente está en Benfica, y durante los últimos partidos pudo rendir en el nivel que lo llevó a ser considerado en uno de las mayores promesas del fútbol. ¿Crees que está a tiempo de ser fichado por un gigante europeo o su momento ya pasó? ��

