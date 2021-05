PSG vs. Reims con Neymar y Mbappé | VER EN VIVO Y EN DIRECTO el partido por la Ligue 1

Con Neymar, Kylian Mbappé y compañía, este domingo 16 de mayo el PSG buscará ganarle al Stade Reims para meterle presión al puntero Lille, que está a tres puntos y juega contra Saint Etienne. Aquí te contamos dónde VER el partido correspondiente a la jornada 37 de la Ligue 1 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

Después de la dura eliminación en la Champions League vs. Manchester City, el PSG no puedo permitirse más tropiezos. Por eso, el argentino Mauricio Pochettino saldrá con lo mejor que tiene para intentar superar al Reims y aguardar que el Lille no le gane al Saint Etienne. Si el PSG pierde y el Lille gana, se terminó la ilusión para Neymar, Mbappé y compañía. ¿Cómo le fue en el último match? Los de Poche igualaron 1-1 con el Rennes.

En la vereda de enfrente, Stade Reims marcha decimotercero en la tabla general y, con seis puntos en juego, no pelea ni por la permanencia ni por los puestos en copas europeas. ¿Su objetivo? Salir de la racha negativa que arrastra (no gana hace seis partidos: cuatro empates y dos derrotas).

Por otra parte, para saber cómo fue el último partido entre el PSG y el Reims nos tenemos que remontar al 27 de septiembre del 2020. Allí, por la jornada 5 de la Ligue 1, el equipo de París, todavía dirigido técnicamente por Thomas Tuchel, se impuso por 2-0 con dos goles del argentino Mauro Icardi.

Día y horario: ¿cuándo es el partido entre el PSG y el Reims?

El partido de PSG vs. Reims por la jornada 37 de la Ligue 1 será este domingo 16 de mayo en el Parque de los Príncipes.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 21:00 horas M. Liga de Campeones 1

Argentina: 16:00 horas por ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas por ESPN Play

Brasil: 16:00 horas TV5 Monde

Chile: 15:00 horas TV5 Monde y ESPN Play

Paraguay: 15:00 horas por ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas por ESPN Play

Colombia: 14:00 horas por ESPN Play

Perú: 14:00 horas por ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas por ESPN Play

México: 14:00 horas por TV5 Monde y ESPN 3

Costa Rica: 13:00 horas por TV5 Monde y ESPN 3

Estados Unidos: 12:00 PT/ 15:00 ET por beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y TV5 Monde

