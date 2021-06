Qué canal transmite Países Bajos vs. Ucrania por la Eurocopa

Este domingo 13 de junio, Países Bajos y Ucrania continuarán con la acción en una Eurocopa 2020 que está mostrando un gran fútbol. ¿Qué canal de TV transmitirá el partido? ¿A qué hora comenzará el duelo? Además, streaming para VER el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO por internet.

Países Bajos viene con el arco bien abierto. En los últimos tres partidos, el seleccionado comandado por Frank de Boer hizo ¡12 goles! Sí, le ganó 7-0 a Gibraltar por las Eliminatorias previas al Mundial de Qatar 2022, empató 2-2 con Escocia y goleó 3-0 a Georgia. ¿Podrá continuar por la senda de las goleadas y las victorias vs. Ucrania? Sin dudas es uno de los candidatos...

Por su parte, Ucrania también llega con un gran envión anímico. La selección dirigida técnicamente por el ex jugador Andriy Shevchenko ganó los últimos dos encuentros que disputó y ¡convirtió cinco tantos! En dos amistosos, el equipo del ex delantero del Chelsea derrotó 1-0 a Irlanda del Norte y 4-0 a Chipre. Ahora, tendrá una parada durísima vs. Países Bajos.

+Así le fue a Países Bajos en su último encuentro oficial

El encuentro, que se desarrollará en el Johan Cruyff Arena (Ámsterdam), tiene un corto historial. Sí, Países Bajos y Ucrania sólo se cruzaron dos veces en la historia en amistosos: en mayo de 2008 fue 3-0 a favor de Países Bajos y en agosto de 2010 igualaron 1-1. ¿La tercera será la vencida para Ucrania?

Países Bajos vs. Ucrania: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Eurocopa?

Países Bajos y Ucrania se enfrentarán este domingo 13 de junio. El duelo entre ambas selecciones está pactado a las 21:00 horas (hora de Ámsterdam) y tendrá lugar en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Horarios por y TV por país

Argentina: 16:00 horas DIRECTV Sports

Bolivia: 15.00 horas Tigo Sports

Brasil: 16.00 horas Globo, Canais Globo, SporTV y NOW NET e Claro

Chile: 15.00 horas DIRECTV Sports, TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Colombia: 14.00 horas DIRECTV Sports

Ecuador: 14.00 horas DIRECTV Sports

México: 14:00 horas Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 15.00 horas Tigo Sports

Perú: 14.00 horas DIRECTV Sports

Uruguay: 16.00 horas DIRECTV Sports

Venezuela: 15.00 horas DIRECTV Sports

Estados Unidos: 10:00 horas PT / 15:00 horas ET SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, PrendeTV y ESPN

