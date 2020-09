Pedrerol explota contra Zidane: "¡No le gusta nadie!"

Imponiéndose en el sprint final y superando sin muchas complicaciones a un Barcelona acéfalo y a la deriva, Real Madrid logró coronarse como flamante e indiscutido campeón de la temporada 2020/2021 de la Liga Española. Con Zinedine Zidane a la cabeza y al mando del primer equipo, el conjunto Merengue logró dejar en el camino a su máximo rival y quedarse con el tan ansiado certamen local.

En las últimas horas, de forma eufórica y en medio de un gran y extenso debate sobre el presente de la institución Blanca, Josep Predrerol, presentador de El Chiringuito, criticó a Zizou por el poco rodaje que le dio a varias de sus figuras en el último tiempo.

"A Bale le vamos a observar, y si va al Totteham y le va bien diremos: 'Mourinho ha conseguido recuperarle y Zidane no supo'. Zidane no pudo recuperar a Bale, esa es la única realidad. Si fracasa con Mourinho diremos que no era una cuestión de Zidane, sino de Bale", manifestó en primera instancia en torno al crack galés.

��"¡A ZIDANE NO le GUSTA NADIE!". @jpedrerol 'explotó' con los CAPRICHOS del francés en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Z6fIytcMbP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2020

Dejando al atacante de lado y posicionando su mirada sobre lo que fue el debut de James Rodríguez en la Premier League, partido en el que el colombiano brilló con los colores del Everton por primera vez, el periodista continuó: "James el otro día debutó y fue el mejor del Everton. James no le gusta a Zidane: caprichito. El otro día fue el mejor".

Lanzando una feroz crítica contra el DT francés, Pedrerol cerró: "Bale no le gusta, tampoco Vinícius, Rodrygo, y Jović. ¡No le gusta nadie! Le gustan Marcelo, Isco y Benzema. Ganó La Liga, pero si no la gana con el peor Barcelona de los últimos años...".

