Lo dijo el representante de Bale: "Estamos hablando con el Tottenham"

Al sumarse a la Selección de Gales para la UEFA Nations League, Gareth Bale rompió el silencio y dejó en claro públicamente todo el conflicto que hoy tiene con Real Madrid, donde no juega bajo las órdenes de Zinedine Zidane.

Este martes, su representante, Jonathan Barnett, soltó la bomba respecto al futuro del extremo en una entrevista con la BBC.

"Estamos hablando... Es donde quiere estar. Bale todavía ama al Tottenham", manifestó el agente del galés.

Sin embargo, la operación no se reduce la intención de Bale y la del Tottenham, donde podría verse las caras con José Mourinho: cuando el futbolista llegó a la Casa Blanca, The Special One se marchaba.

Por eso, la postura del Real Madrid será clave en el traspaso, ya que se podría llegar a hacer responsable de una parte del contrato del galés.

Aunque le pagase el contrato que tuviese en los Spurs, hoy a la Casa Blanca le sale más caro sentado en el banco de suplentes y ganando al cien por cien el contrato que tienen hasta mediados del 2022.

