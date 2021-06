Pedri reveló cuál fue el gol de Iniesta que todavía 'le da escalofríos'

Pedri González cree que está muy lejos de parecerse a Andrés Iniesta. En una entrevista que le realizó 'Mundo Deportivo', mencionó que sus etilos de juego son distintos porque iniesta hacía cosas que él no podría llegar a hacer. Además de eso, habló de temas relacionados con FC Barcelona y la Selección Española.

"¿Que si me parezco a Iniesta? Creo que no. Yo me veo jugar y pienso que no porque Iniesta es mi referente y es muy diferente su juego al mío. Para mí, hacía cosas que yo no puedo hacer. Es un fuera de serie. Es bueno que te comparen con esa gente, pero yo tengo que ser Pedri y hacer mi carrera", dijo Pedri.

El futbolista también se atrevió a revelar cuál fue el gol de Iniesta que le puso los 'pelos de punta': "¿Gol de Iniesta (contra Holanda en la final del Mundial de 2010)? Fue una locura. Yo era muy pequeño, pero recuerdo cómo entraba el balón y cada vez que veía el gol me daban escalofríos. Espero poder ganar el mundial algún día".

Con ese gol de Iniesta, España pudo ganar el Mundial de 2010. El mediocampista recibió un pase de Cesc Fábregas y encontró la esquina más lejana con su disparo.

Sobre si se esperaba ser titular con España, explicó: "La verdad es que no. Vine aquí pensando que ojalá pudiese disputar algún minuto en la Eurocopa y tener la oportunidad. Cuando me vi titular, pensé que tenía que hacer un gran partido y trabajar para el equipo como me había pedido el míster".

Pedri González vs Suecia (Getty)

Agradecimientos a Koeman: "A Koeman le tengo que estar muy agradecido. Ha apostado mucho por mí y me ha dado mucha confianza. Que se quede es una buena noticia". Le usó mucho en la temporada 20-21 y le dio vacaciones anticipadas: "Estaba cansado, pero soy un jugador que, si me pones a jugar, intento cumplir y siempre dando lo máximo de mi. Fue una decisión del míster, que habló conmigo, y le doy las gracias por darme descanso".

Sobre el tema de Leo Messi: "Por mí, que ojalá se quede. No he hablado con él de eso. Es una decisión que debe de tomar él".

