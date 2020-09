Pellegrini, picante: "Penal, expulsión, VAR y Real Madrid juntos es demasiado"

Este sábado, Real Madrid consiguió su primera victoria en la presente edición de La Liga de España. Fue luego de un partido realmente vibrante, dramático y emotivo en el que terminó imponiéndose por 3-2 como visitante de Betis.

Pero claro, la resolución del encuentro se produjo mediante un arbitraje más que polémico, con un penal en favor del Merengue sobre el final, el cual fue cambiado por gol por Sergio Ramos para decretar el marcador definitivo.

Esto generó, inmediatamente, los cuestionamientos del mundo del fútbol. Es que, en el campeonato anterior, el equipo comandado por Zinedine Zidane fue apuntado de manera permanente y constante por supuestos favores arbitrales.

Y uno de los que se pronunció al respecto fue el propio Manuel Pellegrini, experimentado director técnico chileno que desembarcó en Betis de forma reciente. El sudamericano no se guardó nada y se manifestó sin ningún tipo de filtro.

"Estamos en el camino correcto. Fuimos muy superiores a Real Madrid durante el primer tiempo, metimos dos goles y tuvimos tres ocasiones clarísimas. Un segundo tiempo más igualado y luego con el penal, la expulsión y jugando tanto tiempo con uno menos no es valuable. Penal, expulsión, VAR y Real Madrid juntos es demasiado", comenzó expresando.

"Yo digo que jugar contra Real Madrid, el VAR y la expulsión, todo junto, es difícil. El árbitro es el encargado de impartir justicia, seguramente tenga razón, hay que revisar las imágenes. Me quedo con lo que hizo el equipo once contra once. Hay que ver la posición de Benzema en el autogol de Emerson, pero lo decide la televisión y el VAR", concluyó.

