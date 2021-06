Perdió la final del Mundial 2010 y disparó contra España: "Son horribles, espero que juguemos contra ellos"

Así como el Mundial de Sudáfrica 2010 fue la gloria para España, para Países Bajos fue todo lo contrario. El combinado naranja perdió otra final y desperdició otra oportunidad de ser campeón. Hoy por hoy, el presente indica que los de Frank de Boer son superiores a los de Luis Enrique.

Más allá de todo, a un seleccionado como el de La Roja nunca hay que darlo por muerto, pero un exjugador de Holanda en 2010 calentó la previa de un hipotético cruce entre su país y España. "Son horribles, horribles. Espero que juguemos contra ellos", soltó.

Se trata de Rafael Van der Vaart, que tuvo acción en aquella cita histórica para el fútbol español. "España no tiene nada. No tienen nada en ese equipo. Lo único que hacen es pasar la pelota de un lado a otro, no tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”, manifestó el exjugador de 38 años en TV NOS.

Está claro que un cruce entre ambos sería muy interesante, teniendo en cuenta que hubo una "venganza" de lo que sucedió en 2010 en la Copa del Mundo siguiente. A 4 años de ese 1 a 0 con el gol de Andrés Iniesta, los por aquel entonces dirigidos por Louis van Gaal golearon 5 a 1 a los de Vicente Del Bosque en la fase de grupos.

