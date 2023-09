Un contundente primer tiempo de la selección de Países Bajos lo pone tres goles arriba ante Grecia en un partido correspondiente al grupo B de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. El 3-0, antes del entretiempo, fue obra del delantero Wout Weghorst, aquel que tuvo su pelea con Lionel Messi durante el último Mundial de Qatar.

Weghorst, quien actúa en el Hoffenheim de la Bundesliga, aprovechó una buena jugada colectiva para marcar el 3-0 de Países Bajos al minuto 39 de la primera mitad. Tras una buena combinación de pases, Denzel Dumfries le envió el centro desde la derecha y el delantero de 1,97 metros marcó de cabeza.

Weghorst decreta la goleada de Países Bajos

El 3-0 de Weghorst amplió una ventaja de Países Bajos, que ya había llegado a portería con los goles de Marten De Roon y Cody Gakpo. El mediocampista de Atalanta marcó su tanto al minuto 17 tras una jugada de pelota detenida. Mientras que el jugador de Liverpool convirtió el 2-0 también tras asistencia de Dumfries.

La victoria parcial de Países Bajos le permite acomodarse en el segundo lugar del grupo B con seis puntos, aún lejos del líder Francia (15). Además, el combinado de Ronald Koeman le gana a un rival directo en la lucha por la clasificación, ya que Grecia también tiene 6 unidades.

Países Bajos, en el ojo de la tormenta por las declaraciones de Van Gaal

La selección de Países Bajos, en la previa al partido ante Grecia, tuvo su momento de intranquilidad, producto de las polémicas declaraciones de su ex entrenador, Louis Van Gaal. Cuestionó el triunfo de la Selección Argentina en el último Mundial de Qatar 2022 y aseguró que su título mundialista estuvo “premeditado“.

“Cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo es premeditado“, aseguró. Y agregó: “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí“.

Sin embargo, varios jugadores de la selección neerlandesa no opinan lo mismo que el ex entrenador. Virgil Van Dijk fue uno de los que se manifestó en contra de los pensamientos de Van Gaal. “Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo“, sentenció.